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Летевшая из Москвы женщина разбила в самолете градусник и попала под суд

Пассажирка заплатит более 200 тыс. рублей за разбитый в самолете градусник
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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Суд вынес решение по делу женщины, которая разбила градусник в самолете, следовавшем из Москвы в Сыктывкар. Об этом сообщает TourDom.ru.

Инцидент произошел летом 2023 года, но последнее заседание состоялось только недавно. Инцидент произошел сразу после приземления в аэропорту Сыктывкара. Одна из пассажирок рассказала стюардессе, что разбила градусник и убрала стекло, но капли ртути остались.

«Ртуть убрали, а кресла на время обратного рейса в Шереметьево заблокировали полиэтиленовой пленкой», – сообщается в публикации.

В Москве воздушное судно обследовали и очистили. На все работы было потрачено около 224 тысяч рублей.

В результате авиакомпания подала на женщину в суд, добавив к сумме пять тысяч, которые ее представители заплатили в качестве госпошлины при подаче иска.

Представитель пассажирки пытался оспорить доводы в суде, включая тезис о том, что клиентка разбила не ртутный градусник. Несмотря на слова защиты, суд обязал женщину выплатить авиакомпании около 230 тысяч рублей.

Ранее самолет, летевший в Новосибирск, вернули в Москву из-за сообщения о бомбе.

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