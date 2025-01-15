Самолет, летевший в Новосибирск, вернули в Москву из-за сообщения о бомбе

Вылетевший в Новосибирск из московского аэропорта Шереметьево самолет вернули обратно, потому что один из пассажиров заявил, что на борту находится бомба. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

По данным журналистов, рейс отправился из столицы в Новосибирск в 12:20. К 17:00 он вернулся в Москву из-за слов пассажира. Следующий вылет был запланирован на 17:30.

За последние несколько дней это уже второй инцидент с ложным сообщением о взрывчатке, который затронул Шереметьево. 12 января аналогичное заявление сделал пассажир самолета, прилетевшего в Москву из Нижнекамска.

Во время полета мужчина вел себя непристойно, на замечания персонала не реагировал и бросался угрозами. Кроме того, у него был при себе нож. Полицейские предположили, что пассажир был под наркотиками.

Ранее сообщалось, что самолет из Узбекистана сел в Москве на одном двигателе.