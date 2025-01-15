Жителя Курской области обвиняют в госизмене в пользу Украины

Прокуратура Курской области направила в суд дело о государственной измене против 33-летнего жителя региона. Об этом сообщили в региональной прокуратуре, пишет «Лента.ру».

Мужчине также предъявлены обвинения за покушение на жизнь представителя власти и нелегальное хранение взрывных устройств. Рассмотрением его дела займется Курский областной суд.

Согласно информации следствия, житель Глушковского района был завербован представителями украинских спецслужб. По их указаниям, с июня по август 2023 года он передавал информацию о количестве и местоположении российских военнослужащих и военной техники, а также данные о координатах линий связи Вооруженных сил России на границе.

При задержании в августе 2023 года россиянин пытался скрыться, планируя подорвать силовиков и военнослужащего с помощью ручной гранаты, но его удалось задержать. В ходе обыска в его доме были обнаружены бездымный порох и две ручные гранаты с дистанционным управлением.

15 января жителя Бурятии признали виновным в госизмене. По данным следствия, осужденный по заданию украинских спецслужб пытался склонить российских военнослужащих на сторону ВСУ в зоне проведения СВО. Также он призывал солдат добровольно сдаться в плен противнику.

Ранее в России решили расширить понятие госизмены.