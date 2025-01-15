Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителя Курской области обвиняют в госизмене в пользу Украины

Россиянин передавал Украине данные о военных и пытался подорвать силовиков
close
РИА Новости

Прокуратура Курской области направила в суд дело о государственной измене против 33-летнего жителя региона. Об этом сообщили в региональной прокуратуре, пишет «Лента.ру».

Мужчине также предъявлены обвинения за покушение на жизнь представителя власти и нелегальное хранение взрывных устройств. Рассмотрением его дела займется Курский областной суд.

Согласно информации следствия, житель Глушковского района был завербован представителями украинских спецслужб. По их указаниям, с июня по август 2023 года он передавал информацию о количестве и местоположении российских военнослужащих и военной техники, а также данные о координатах линий связи Вооруженных сил России на границе.

При задержании в августе 2023 года россиянин пытался скрыться, планируя подорвать силовиков и военнослужащего с помощью ручной гранаты, но его удалось задержать. В ходе обыска в его доме были обнаружены бездымный порох и две ручные гранаты с дистанционным управлением.

15 января жителя Бурятии признали виновным в госизмене. По данным следствия, осужденный по заданию украинских спецслужб пытался склонить российских военнослужащих на сторону ВСУ в зоне проведения СВО. Также он призывал солдат добровольно сдаться в плен противнику.

Ранее в России решили расширить понятие госизмены.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами