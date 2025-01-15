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Повреждение на магистральном кабеле связи в Татарстане устранили

В Минцифры Татарстана сообщили об устранении повреждения кабеля связи
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Shutterstock

Специалисты устранили повреждение на магистральном кабеле связи в Татарстане, из-за которого около 3,8 миллиона пользователей испытывали трудности с доступом в интернет. Об этом сообщает Минцифры республики.

«В поселке Царево восстановили волокно оптического кабеля связи, которое пострадало в результате земляных работ. Проведена проверка уровней сигнала, и повреждение магистрального кабеля было устранено», — говорится в сообщении.

Как сообщал Роскомнадзор, обрыв магистрального кабеля связи произошел на участке Тюлячи — Новая Тура, что привело к сложностям в доступе к интернету в 21 субъекте России для приблизительно 3,8 млн пользователей.

Вечером накануне в русскоязычном секторе интернета произошел масштабный, но относительно кратковременный сбой. Доступ ко многим сайтам был нарушен в течение примерно полутора часов, к настоящему времени их работа нормализовалась. Эксперты выдвинули две версии произошедшего: сбой в системе безопасности «суверенного Рунета» и атака со стороны хакеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Роскомнадзоре назвали причину масштабного сбоя в Рунете.

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