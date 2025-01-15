Кандидат на пост директора ЦРУ назвал Китай главной угрозой для США

Кандидат на пост главы ЦРУ заявил, что Китай является главной угрозой для США

Бывший директор национальной разведки США Джон Рэтклифф, выдвинутый на должность главы ЦРУ, в среду отметил, что американская разведка будет уделять особое внимание Китаю, рассматривая его как главную «угрозу». Об этом сообщает РИА Новости.

«Это подводит меня к необходимости того, чтобы ЦРУ продолжало и усилило свой фокус на угрозах, исходящих от Китая и правящей в нем Коммунистической партии Китая», — заявил Рэтклифф на слушаниях в сенате, посвященных утверждению кандидатур, предложенных избранным президентом Дональдом Трампом на важные посты в его администрации.

На днях глава ФБР Кристофер Рэй обвинил Китай в закладке вредоносного программного обеспечения в критически важных объектах инфраструктуры. Он заявил, что китайские хакеры проникли в системы очистки воды, энергетические сети, газопроводы и телекоммуникационные системы, получив возможность нанести значительный ущерб американской инфраструктуре «в любое время по своему усмотрению».

В конце декабря министерство финансов США сообщило о кибератаке на свои электронные системы, к которой, по их данным, причастны хакеры из Китая.

Ранее посол объяснил напряженность в отношениях между Китаем и США.