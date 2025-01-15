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Кандидат на пост директора ЦРУ назвал Китай главной угрозой для США

Кандидат на пост главы ЦРУ заявил, что Китай является главной угрозой для США
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Andrew Harnik/AP

Бывший директор национальной разведки США Джон Рэтклифф, выдвинутый на должность главы ЦРУ, в среду отметил, что американская разведка будет уделять особое внимание Китаю, рассматривая его как главную «угрозу». Об этом сообщает РИА Новости.

«Это подводит меня к необходимости того, чтобы ЦРУ продолжало и усилило свой фокус на угрозах, исходящих от Китая и правящей в нем Коммунистической партии Китая», — заявил Рэтклифф на слушаниях в сенате, посвященных утверждению кандидатур, предложенных избранным президентом Дональдом Трампом на важные посты в его администрации.

На днях глава ФБР Кристофер Рэй обвинил Китай в закладке вредоносного программного обеспечения в критически важных объектах инфраструктуры. Он заявил, что китайские хакеры проникли в системы очистки воды, энергетические сети, газопроводы и телекоммуникационные системы, получив возможность нанести значительный ущерб американской инфраструктуре «в любое время по своему усмотрению».

В конце декабря министерство финансов США сообщило о кибератаке на свои электронные системы, к которой, по их данным, причастны хакеры из Китая.

Ранее посол объяснил напряженность в отношениях между Китаем и США.

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