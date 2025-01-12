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В США обвинили китайских хакеров в проникновении в критическую инфраструктуру

Директор ФБР Рэй: Китай внедрил вредоносное ПО в критическую инфраструктуру США
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Africa Studio/Shutterstock/FOTODOM

Глава ФБР Кристофер Рэй обвинил Китай в закладке вредоносного программного обеспечения в критически важных объектах инфраструктуры США. Его слова приводит телеканал CBS.

В интервью Рэй заявил, что китайские хакеры проникли в системы очистки воды, энергетические сети, газопроводы и телекоммуникационные системы, получив возможность нанести значительный ущерб американской инфраструктуре «в любое время по своему усмотрению».

Он подчеркнул, что деятельность КНР выходит за рамки обычного кибершпионажа, представляя собой целенаправленные действия, нацеленные на подрыв национальной безопасности США, затрагивая такие сектора, как транспорт, водоснабжение и энергетика.

По словам Рэя, Китай уже обладает возможностями для нанесения реального вреда этим ключевым сферам.

В конце декабря министерство финансов США сообщило о кибератаке на свои электронные системы, к которой, по их данным, причастны хакеры из Китая.
Злоумышленник удаленно завладел ключом безопасности, открывающим доступ к определенным рабочим системам казначейства и содержащейся в них документации.

Ранее в США обвинили Китай в кибератаке на системы прослушки телефонных разговоров.

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