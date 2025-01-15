Пенсионерка врезалась в мужчину на горнолыжном курорте, сломала ему ногу и не выжила

В Альпах 62-летняя британка врезалась на склоне в другого лыжника и не выжила

Британская туристка пострадала при столкновении с другим лыжником на юго-востоке Франции, пишет Daily Mail.

Экстренные службы прибыли в Лез-Арк, популярный горнолыжный курорт в районе Савойи, утром 14 января. В 10:30 свидетели сообщили о жестком столкновении двух лыжников на черной трассе.

Со слов очевидцев, 62-летняя женщина из Великобритании потеряла контроль над своими лыжами и врезалась лоб в лоб в 35-летнего соотечественника. В результате он получил перелом ноги и какое-то время оставался неподвижным, а затем был доставлен в местный медцентр.

Как уточняется, в момент столкновения оба лыжника были в шлемах, но парамедики не смогли реанимировать потерпевшую. Сейчас правоохранители устанавливают точную причину инцидента.

Ранее пятеро человек пострадали при аварии на подъемнике на горнолыжном курорте в США.