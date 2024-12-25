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Пятеро человек пострадали при аварии на подъемнике на горнолыжном курорте

Пятеро лыжников пострадали во время аварии на кресельном подъемнике в США
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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Лыжники получили травмы при столкновении кресел подъемника на горнолыжном курорте в США, передает CNN.

Инцидент произошел утром 23 декабря на горнолыжном курорте в районе озера Тахо, штат Невада.

Сообщается, что в результате столкновения кресел подъемника пятеро лыжников были доставлены в больницу. Трое из них получили травмы, связанные с падением. По словам очевидцев, они сорвались с высоты примерно девяти метров.

Один из свидетелей рассказал, что видел, как люди падают и ударяются о землю.

«Им повезло, что это произошло в самом начале подъема», — заметил он.

О состоянии пострадавших известно мало. По некоторым данным, 60-летний лыжник был в шлеме во время падения, но потерял сознание. Еще один из спортсменов получил травму плеча.

На курорте заявили, что обстоятельства происшествия выясняются, и безопасность гостей остается для них важным приоритетом.

Ранее ребенок свалился с подъемника и пролетел десятки метров на горнолыжном курорте в Кузбассе.

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