NYT: потеря шахты с коксующимся углем в Красноармейске ударит по Украине

Закрытие шахты по добыче коксующегося угля в Красноармейске станет серьезным ударом для экономики Украины, сообщает The New York Times.

«Ожидается, что последствия закрытия шахты будут значительными», — отмечается в статье.

По информации журналистов, производство стали в стране может сократиться вдвое из-за нехватки коксующегося угля, что негативно скажется как на экспортных возможностях, так и на потребностях армии.

Агентство Reuters 13 января сообщило, что Киев приостановил добычу коксующегося угля на шахте в Красноармейске (также известной как Покровск) в Донбассе.

Александр Каленков, директор компании «Укрметаллургпром», заявил, что в Красноармейске находится единственная шахта в стране, производящая коксующийся уголь. Потеря контроля над этим населённым пунктом может привести к дефициту угля для Украины. Военно-политический аналитик Ян Гагин в интервью РИА Новости также отметил, что Красноармейск является последним bastion для угледобывающей отрасли Киева.

Красноармейск играет ключевую роль в обороне украинских вооруженных сил на фронте в ДНР и в рамках всей оперативно-стратегической группировки «Хортица». Этот город обеспечивает снабжение гарнизонов в Авдеевке и других населенных пунктах на западе, а также, наряду с Изюмом, поддерживает северо-западный район ДНР, который все еще находится под контролем Украины.

Ранее Пушилин оценил состояние шахт на освобождаемых территориях в ДНР.