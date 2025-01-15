Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США описали последствия потери Украиной шахты в Красноармейске

NYT: потеря шахты с коксующимся углем в Красноармейске ударит по Украине
close
Parilov/Shutterstock/FOTODOM

Закрытие шахты по добыче коксующегося угля в Красноармейске станет серьезным ударом для экономики Украины, сообщает The New York Times.

«Ожидается, что последствия закрытия шахты будут значительными», — отмечается в статье.

По информации журналистов, производство стали в стране может сократиться вдвое из-за нехватки коксующегося угля, что негативно скажется как на экспортных возможностях, так и на потребностях армии.

Агентство Reuters 13 января сообщило, что Киев приостановил добычу коксующегося угля на шахте в Красноармейске (также известной как Покровск) в Донбассе.

Александр Каленков, директор компании «Укрметаллургпром», заявил, что в Красноармейске находится единственная шахта в стране, производящая коксующийся уголь. Потеря контроля над этим населённым пунктом может привести к дефициту угля для Украины. Военно-политический аналитик Ян Гагин в интервью РИА Новости также отметил, что Красноармейск является последним bastion для угледобывающей отрасли Киева.

Красноармейск играет ключевую роль в обороне украинских вооруженных сил на фронте в ДНР и в рамках всей оперативно-стратегической группировки «Хортица». Этот город обеспечивает снабжение гарнизонов в Авдеевке и других населенных пунктах на западе, а также, наряду с Изюмом, поддерживает северо-западный район ДНР, который все еще находится под контролем Украины.

Ранее Пушилин оценил состояние шахт на освобождаемых территориях в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами