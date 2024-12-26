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Проголодавшиеся москвичи устроили драку и поножовщину в очереди за шаурмой

В Москве четыре человека подрались и устроили поножовщину в очереди за шаурмой
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Драка с поножовщиной произошла в очереди за шаурмой на севере Москвы, пишет «Сапа».

По данным Telegram-канала, конфликт случился, когда четверо человек, среди которых была одна женщина, не поделили место в донерной в Южном Медведково.

Первым за нож схватился 41-летний Юрий Л. Мужчина пришел за лепешкой с мясом вместе со своей спутницей, 26-летней Дианой, и напал на двух других претендентов, 44-летнего Евгения и 46-летнего Дениса. Они получили резаные раны рук.

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, а нападавшего и его подругу задержали. Им грозит уголовное разбирательство.

Ранее драка со стрельбой из-за отравления шаурмой произошла в Татарстане.

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