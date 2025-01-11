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Россиянин пытался вынести сварочные аппараты из магазина в детской коляске

Красноярец с помощью детской коляски пытался похитить сварочные аппараты из магазина

В Красноярске перед судом предстанет мужчина, который сложил сварочные аппараты в детскую коляску и пытался похитить их из магазина. Об этом сообщает УМВД региона.

Житель Красноярска пытался вывезти в детской коляске несколько сварочных аппаратов, которые он украл из гипермаркета. При выходе из магазина его попытались остановить охранники. Мужчина успел убежать, бросив коляску с добычей на автомобильной парковке.

Сотрудниками уголовного розыска была изъята видеозапись с камер наблюдения, полицейским удалось установить личность вора. Выяснилось, что злоумышленник взял детскую коляску у своей сожительницы, соврав ей, что поедет забирать ее ребенка, который гостил у родственников и отправился в гипермаркет. Похищенный товар злоумышленник планировал продать, а деньги потратить на личные нужды.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, злоумышленнику может грозить до четырех лет лишения свободы.

Ранее пьяный юноша украл из торгового центра 20 пистолетов и мачете.

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