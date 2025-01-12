На видео попало, как в Иваново внедорожник сбил женщину с младенцем и врезался в «Газель»

В Иваново внедорожник сбил женщину с коляской на переходе, ДТП попало на видео

В Иваново внедорожник SsangYong сбил женщину с младенцем в коляске, которая переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщается в Telegram-канале «Полиция 37 Иваново».

Авария произошла 10 января на улице Генерала Хлебникова.

«В результате ДТП 41-летняя женщина-пешеход с травмами доставлена в областную клиническую больницу; полугодовалый ребенок, находившийся в коляске, получил травмы и доставлен в медицинское учреждение», — отмечается в сообщении.

Младенец получил сотрясение мозга и перелом ключицы.

На видео с камеры наблюдения видно, что женщина с коляской начала переходить проезжую часть, в этот момент водитель автомобиля, ехавшего в левом ряду, успел затормозить. Внедорожник SsangYong опередил эту машину справа и сбил женщину с коляской. После этого SsangYong выехал на встречную полосу, там произошло столкновение со встречной «Газелью».

Ранее во Владивостоке на видео попало, как водитель сбил женщину, уходя от полицейской погони.