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Пассажира самолета Нижнекамск — Москва, заявившего о двух бомбах, задержали

В Шереметьево заявили, что бомбы не обнаружены в самолете Нижнекамск — Москва
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пассажир самолета НижнекамскМосква, заявивший о пронесенных им на борт двух бомбах, задержан. Взрывные устройства не обнаружены. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе аэропорта Шереметьево.

«Службы аэропорта незамедлительно приняли оперативные меры для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа согласно действующим регламентам. Воздушное судно приземлилось в 18.40 мск, далее ВС направили на удаленное от терминалов и других воздушных судов место стоянки. На место посадки воздушного судна оперативно прибыли сотрудники службы безопасности аэропорта и полиции. Высадка и досмотр пассажиров производились с соблюдением требуемых мер и регламентов. Сотрудники службы безопасности аэропорта Шереметьево и кинологической службы провели комплексный досмотр воздушного судна и багажа пассажиров», — сообщили в пресс-службе.

В Шереметьево также отметили, что на борту не были обнаружены бомбы. По данным пресс-службы, сообщивший о взрывных устройствах пассажир был пьян, его забрали в отделение полиции.

«Взрывные устройства на борту не обнаружены. По факту на 20.45 мск данный борт прошел предполетное обслуживание и вылетел по маршруту следующего рейса. Пассажир, заявивший о наличии взрывных устройств, с признаками алкогольного опьянения снят с борта воздушного судна и доставлен в отделение полиции», — пояснили в пресс-службе.

9 января Telegram-канал 112 сообщил, что летевший из Нижнекамска в Москву мужчина заявил о наличии у него двух взрывных устройств и набросился с ножом на пассажирку на борту самолета. Сообщалось, что из-за инцидента воздушное судно экстренно приземлилось в аэропорту Шереметьево.

Ранее пошутившего о бомбе на борту самолета жителя Башкирии оштрафовали на 200 тысяч рублей.

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