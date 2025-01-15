Воюющего за ВСУ американского наемника заочно осудили в России

СК: наемника из США Крида заочно осудили на 13 лет лишения свободы

В России заочно осудили гражданина США Томаса Патрика Крида за наемничество на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Следствие установило, что в 2022 году Крид прибыл на Украину и вступил в Интернациональный легион. Он прошел дополнительную военную подготовку и получил огнестрельное оружие и боеприпасы. В 2022-2023 годах американец за деньги участвовал на стороне Украины в боях против России на территориях Украины и Донецкой народной республики.

В итоге суд заочно назначил Криду наказание в виде 13 лет лишения свободы за наемничество.

До этого СК РФ возбудил уголовное дело в отношении гражданина Грузии Бибичадзе Алекси. По данным ведомства, его подозревают в совершении преступлений по статьям о покушении, теракте, незаконном хранении оружия и наемничестве. В ходе следствия стало известно, что Бибичадзе обучал наемников и самостоятельно принимал участие в боевых действиях против России.

Ранее наемника ВСУ из Армении задержали в Домодедово.