Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Воюющего за ВСУ американского наемника заочно осудили в России

СК: наемника из США Крида заочно осудили на 13 лет лишения свободы
close
Следком

В России заочно осудили гражданина США Томаса Патрика Крида за наемничество на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Следствие установило, что в 2022 году Крид прибыл на Украину и вступил в Интернациональный легион. Он прошел дополнительную военную подготовку и получил огнестрельное оружие и боеприпасы. В 2022-2023 годах американец за деньги участвовал на стороне Украины в боях против России на территориях Украины и Донецкой народной республики.

В итоге суд заочно назначил Криду наказание в виде 13 лет лишения свободы за наемничество.

До этого СК РФ возбудил уголовное дело в отношении гражданина Грузии Бибичадзе Алекси. По данным ведомства, его подозревают в совершении преступлений по статьям о покушении, теракте, незаконном хранении оружия и наемничестве. В ходе следствия стало известно, что Бибичадзе обучал наемников и самостоятельно принимал участие в боевых действиях против России.

Ранее наемника ВСУ из Армении задержали в Домодедово.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами