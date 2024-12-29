Мужчина изнасиловал младенца и рассылал видео надругательств над детьми знакомым

В Великобритании суд вынес приговор мужчине, который насиловал несовершеннолетних и снимал процесс на видео. Об этом сообщает MirrorUK.

По версии правоохранителей, от действий 48-летнего фигуранта страдали дети в возрасте до двух лет. Снятые материалы житель юго-востока Уэльса распространял по всему миру. Он общался с другими педофилами и в беседах хвастался тем, что делал с детьми.

У мужчины изъяли два телефона, в памяти которых обнаружили видео с изнасилованием восьмимесячного младенца. Помимо этого, он надругался над двухлетним ребенком, после чего разослал запись четырем людям. Еще одному пострадавшему было чуть больше года.

Всего в устройствах нашли более 1,5 тысячи изображений, часть из которых делал сам фигурант.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к пожизненному заключению. Ходатайство об условно-досрочном освобождении он сможет подать только через 21 год.

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