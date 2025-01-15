Экономист объяснил, может ли Россия позволить себе бессрочный маткапитал

Экономист Николай Кульбака в интервью «Ридусу» прокомментировал выдвинутое в Государственной думе предложение сделать программу материнского капитала в России бессрочной.

По оценке эксперта, в федеральном бюджете РФ сейчас достаточно средств для продления программы маткапитала, если руководство страны сочтет социальную сферу приоритетной.

«Все зависит от приоритетов. Если у страны приоритеты в развитии собственной экономики и благополучия людей, то государство может себе это позволить», — сказал Кульбака.

Накануне заместитель главы Министерства труда и социальной защиты России Андрей Пудов обратился к депутатам Госдумы с предложением о продлении программы маткапитала до 2030 года.

После чего один из парламентариев задал вопрос о том, не пора ли сделать эту программу бессрочной.

«Вопрос о бессрочности материнского семейного капитала должен рассматриваться в контексте бюджетных параметров. Иначе говоря, сегодня эта мера носит срочный характер. И такое предложение мы внесли», — ответил Пудов.

Ранее в Госдуме рассказали, сколько россиян воспользовались программой маткапитала.