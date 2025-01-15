Дело против подростка, поссорившего Бастрыкина и Кадырова, вернули прокурору

Савеловский районный суд Москвы вернул прокурору для устранения нарушений дело в отношении 14-летнего подростка Муслима Мурдиева, за которого вступился глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом сообщил адвокат мальчика Асланбек Минкаилов изданию «Чечня сегодня».

Домашний арест Мурдиева продлили до 14 апреля 2025 года.

Присутствовавший на заседании уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев обратил внимание, что у подростка нет возможности получать образование. Муслим учится в девятом классе, ему необходимо готовиться к экзаменам. Омбудсмен добавил, что у подсудимого стресс из-за продолжительного домашнего ареста, что также отрицательно сказалось на его здоровье.

4 декабря 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил глав Следственного комитета и министерства внутренних дел Александра Бастрыкина и Владимира Колокольцева в «сидении не на своих местах» из-за уголовного дела в отношении чеченского подростка. В Кремле воздержались от комментариев. 14-летний Муслим Мурдиев, о котором зашла речь, в сентябре 2023 года вместе с приятелями нападал в Москве на прохожих и избивал их. Следователи опубликовали видео, на которых видно, как юноша с друзьями спровоцировал потасовку. Сейчас он под домашним арестом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мать подростка, поссорившего СК и Кадырова, попросила Бастрыкина о «честном расследовании».