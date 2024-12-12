Мать подростка, поссорившего СК и Кадырова, попросила Бастрыкина о «честном расследовании» Мать подростка, за которого вступился Кадыров, требует у СК честного следствия

Семья подростка из Чечни, из-за которого Кадыров поругался с главами МВД и СК, заявила, что следствие плохо выполняет свою работу. Мать юноши утверждает, что в отношении ее сына есть фальсификация, также следствие, якобы, игнорирует некоторые доказательства и жалобы. Чеченца подозревают в том, что он с товарищами нападал на прохожих в Москве и избивал их на камеру.

Мать чеченского подростка Муслима Мурдиева, чья драка рассорила власти Чечни и Следственный комитет (СК), заявила о некачественной работе следствия. Она пожаловалась на это в письме главе СК Александру Бастрыкину, пишет Ura.ru.

В частности, она заявила об умышленном сокрытии видеозаписей драки с камер видеонаблюдения.

«Женщина сообщила, что несколько раз запрашивала кадры с камер видеонаблюдения ТЦ «Авиапарк» и «Ходынское поле». Ей ответили, что у следствия эти данные уже имеются. Однако в ходе ознакомления с материалами уголовного дела эти записи не обнаружены.По словам матери, следователь умышленно убрала эти записи с целью фальсификации», — пишет издание.

Мать подростка также утверждает, что ее сыну в том конфликте угрожали ножом. С ее слов, это доказало фоноскопическое исследование — криминалистическая экспертиза звукозаписи.

«Всевышний их накажет». Кадыров раскритиковал глав СК и МВД из-за чеченского подростка Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил глав СК и МВД Александра Бастрыкина и Владимира Колокольцева... 05 декабря 23:12

«Мы провели фоноскопическое исследование видео драки Мурдиева и Антропова, и на видео слышно на 16-й и 19-й секунде, как Муслиму угрожают ножом», — подчеркнула женщина.

Всего семья отправила всего больше 700 «ходатайств, заявлений и жалоб», но безрезультатно. В ответ следствие пишет отказы. Не заинтересовались в СК и информацией об угрозе ножом, уточнила женщина.

«Мать Муслима Мурдиева попросила Бастрыкина провести справедливое расследование», — резюмирует Ura.ru.

Били случайных прохожих

Конфликт с участием Мурдиева произошел в сентябре 2023 года в Москве. По версии следствия, группа из пяти подростков, включая чеченца, провоцировала прохожих и избивала их в торговых центрах «Дискавери» и «Авиапарк», а также ближайшем парке «Ходынское поле».

«Они выбирали случайных прохожих, затем один из соучастников провоцировал словесный конфликт с ним, после чего начинал драку и избивал потерпевшего. Другие фигуранты находились рядом, давая советы как наносить удары, а также в случае необходимости помогали соучастникам в избиении», — описывала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В итоге подростки избили восемь человек, из которых семеро — несовершеннолетние. Петренко заверила, что правоохранительные органы «приняли исчерпывающие меры», чтобы установить все детали случившегося и виновных. Против подростков завели дело по ч. 2 ст. 213 УК («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.

В декабре в дело неожиданно вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что власти региона, «правозащитники, депутаты, сенаторы», следят за делом и не дадут посадить Мурдиева.

«У Муслима 18 декабря суд. Его они не посадят, ничего с ним не сделают. Я сам лично со всеми разговаривал. Он скоро освободится», — сообщил Кадыров.

При этом глава Чечни жестко высказался против Бастрыкина и главы МВД Владимира Колокольцева. Последний, по его мнению, «дал команду» против «приезжих», которых избивают и задерживают. Кадыров считает, что такие действия играют только против России.

«Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах... Люди не знают, что творится в государстве. Они не выезжают в регионы и не общаются с людьми. Беспредельничают, сидя в креслах, не смотрят, что творится за окном. Всевышний обязательно их накажет», — сказал Кадыров.

Чеченское СМИ «Грозный-Информ» также привело версию случившегося со стороны Мурдиева. Он говорит, что только заступился за товарища, «на которого напал зачинщик драки гораздо сильнее его».

«Драку с отчетливым перевесом в пользу зачинщика сняли на телефон, что и послужило возбуждению сфабрикованного уголовного дела, но почему-то не в отношении самого провокатора», — указало информагентство.

В ответ СК опубликовал в открытом доступе видео драк, на записи их несколько, и видно, что зачинщики с Мурдиевым первые нападают на других подростков и резко начинают их избивать.

«Сильные люди умеют признавать ошибки»

После выступления Кадырова депутаты из Краснодара Сергей Кусмаков и Сергей Климов призвали его извиниться.

«Сильные люди умеют признавать свои ошибки, я жду, что глава Чечни скажет или напишет пост о том, что погорячился и правоохранительная система РФ ему не подчиняется, возможно, это были эмоции. Это был бы сильный поступок достойного мужчины и примера для всех», — пояснил Климов.

При этом депутат отметил, что не боится реакции Кадырова, потому что тот «глупостей делать не будет». В то же время он пошутил, что встреча с этим политиком может оказаться последней.

«Мы не давали повода держать на нас злость или обиду, никаких оскорблений мы себе не позволяли, поэтому переживать нам не за что. Если Рамзан Кадыров захочет с нами поговорить, с удовольствием это предложение примем. Но главное, чтобы это не был наш последний разговор в жизни», — сообщил Климов.

Сам Кадыров никак на это предложение не отреагировал. Кремль пока остается в стороне и не комментирует ситуацию.

«Здесь я воздержался бы от каких-либо комментариев. Если кто-то посчитает необходимым давать оценки, они дадут оценку», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.