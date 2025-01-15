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ФСБ задержала заместителей директора по строительству Смоленской атомной станции

ФСБ задержала сотрудников Смоленской АЭС по делу о превышении полномочий
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

Задержаны бывший и действующий заместители директора по капитальному строительству АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция». Об этом сообщает местное издание Readovka со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Смоленской области.

Работников станции подозревают в превышении должностных полномочий.

«Чтобы освоить выделенные на реконструкцию объектов АЭС деньги, руководители предложили гендиректору подрядной организации оплатить еще не выполненные работы», — говорится в статье.

По данным издания, после подготовки документов стороны подписали акт о приемке, а на счета фирмы поступило более 3 млн рублей. Отмечается, что предусмотренные работы не были выполнены.

12 января задержали члена кабмина Ивановской области, директора департамента ЖКХ региона Дениса Кочнева и его предшественника Владислава Мартьянова — по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, при покровительстве этих чиновников были заключены контракты на проведение работ по капитальному ремонту на общую сумму свыше 550 млн рублей.

Ранее в Подольске задержали экс-главу комитета по ЖКХ местной администрации.

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