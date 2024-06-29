Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В подмосковном Подольске задержан экс-глава комитета по ЖКХ

«Известия»: в Подольске задержан экс-глава комитета по ЖКХ местной администрации

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

В подмосковном Подольске полицией задержан бывший председатель Комитета по ЖКХ местной администрации Сергей Ольховский. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщают «Известия».

Правоохранительные органы полагают, что в 2022 году он подписал фиктивный акт приема-передачи работ по установке датчиков утечки газа на сумму свыше 3,6 млн рублей. По контракту это должна была сделать компания «Патриот», однако на практике работы не проводились.

Источник «Известий» отмечает, что чиновник действовал для получения личной выгоды, в результате чего наступили «общественно опасные, тяжкие последствия».

Возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Ольховского поместили в изолятор временного содержания. Вопрос о его дальнейшем помещении под стражу должен рассмотреть суд.

21 июня сообщалось, что осужденный на 8 лет за взятки бывший глава Кировской области Никита Белых вышел на свободу по истечении восьмилетнего срока наказания. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее житель Подольска заявил о постоянных затоплениях домов после дождей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами