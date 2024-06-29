В подмосковном Подольске задержан экс-глава комитета по ЖКХ

В подмосковном Подольске полицией задержан бывший председатель Комитета по ЖКХ местной администрации Сергей Ольховский. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщают «Известия».

Правоохранительные органы полагают, что в 2022 году он подписал фиктивный акт приема-передачи работ по установке датчиков утечки газа на сумму свыше 3,6 млн рублей. По контракту это должна была сделать компания «Патриот», однако на практике работы не проводились.

Источник «Известий» отмечает, что чиновник действовал для получения личной выгоды, в результате чего наступили «общественно опасные, тяжкие последствия».

Возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Ольховского поместили в изолятор временного содержания. Вопрос о его дальнейшем помещении под стражу должен рассмотреть суд.

21 июня сообщалось, что осужденный на 8 лет за взятки бывший глава Кировской области Никита Белых вышел на свободу по истечении восьмилетнего срока наказания. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее житель Подольска заявил о постоянных затоплениях домов после дождей.