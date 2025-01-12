Задержан директор департамента ЖКХ Ивановской области

Члена кабмина Ивановской области, директора департамента ЖКХ региона Дениса Кочнева задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает местное издание Newsivanovo.

Также был задержан его предшественник Владислав Мартьянов.

«При покровительстве указанных чиновников заключены контракты на проведение работ по капитальному ремонту на общую сумму свыше 550 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Предполагается, что чиновники способствовали приему работ без должных проверок и заключению договоров с Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов на более выгодных для фонда условиях.

До этого замглавы белгородского Фонда ЖКХ задержали по подозрению в получении взятки.

По версии следствия, 28 декабря 2024 года фигурантка получила взятку от гендиректора коммерческой организации за обещание обеспечить заключение договоров на сумму более 30 миллионов рублей в текущем году. Кроме того, замдиректора обязалась упростить приемку выполненных работ и обеспечить своевременную оплату, невзирая на возможные недостатки в работе компании.

Ранее в Подольске задержали экс-главу комитета по ЖКХ местной администрации.