Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сорвали эвакуацию населения из села Малая Токмачка на Ореховском направлении в Запорожской области. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в Малой Токмачке остается десять жителей.

«Командование нашей 58-й армии направило к гарнизону ВСУ, который остается в селе, дрон с громкоговорителем с призывом выпустить людей», — рассказал Рогов.

Он отметил, что бойцы ВСУ сбили дрон и продолжают удерживать людей в заложниках.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что российские военнослужащие взяли под контроль город Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), тем самым лишив ВСУ возможности обстреливать административный центр региона из артиллерийских орудий. В ведомстве рассказали, что данный населенный пункт был важным логистическим узлом для Вооруженных сил Украины.

Ранее Белоусов поздравил военнослужащих, участвовавших в сражениях за Курахово.