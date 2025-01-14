Россияне рассказали, как профилактируют ОРВИ зимой

Треть россиян несколько раз в месяц сталкиваются с сезонными недомоганиями зимой

Треть — 32% — россиян в период с конца осени до середины весны сталкиваются с сезонными недомоганиями примерно раз в 2-3 месяца, свыше четверти опрошенных (28%) — один раз за период, 13% — каждый месяц и 11% — чаще одного раза в месяц. 16% признались, что не испытывают сезонные недомогания.

Это показало исследование СБЕР ЕАПТЕКА и Скандинавского Центра Здоровья, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В качестве мер защиты и профилактики ОРВИ большинство (24%) опрошенных принимают противовирусные лекарства, БАДы и витамины для иммунитета, 16% стараются чаще гулять на свежем воздухе, 11% меньше контактируют с людьми, другие 11% чаще убирают и проветривают квартиру. 10% отметили, что внимательно следят за гигиеной и обрабатывают гаджеты антисептиками, 9% следят за режимом отдыха и работы, 8% уделяют повышенное внимание рациону, 5% активнее занимаются спортом, 4% используют средства индивидуальной защиты в общественных местах, 2% чаще ходят на осмотр к врачу и сдают необходимые анализы.

Примечательно, что свыше половины (59%) отметили — меры профилактики сезонных заболеваний действительно помогают, но только частично, четверть (25%) уверены, что профилактика работает на 100%. 16% заявили, что, несмотря на профилактику, продолжают болеть.

Что касается спроса на противовирусные средства и препараты для укрепления иммунитета — иммуностимуляторы, витамины, а также маски и антисептики — то, по данным продаж СБЕР ЕАПТЕКИ, за неполный 2024 год россияне покупали их на 13% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшим спросом в указанный период пользовались антисептики — их приобретали на 81% чаще.

При этом в топ-10 средств по росту спроса в данной категории в 2024 году вошли преимущественно витамины и витаминно-минеральные комплексы для иммунитета. На первом месте — БАД с цинком, витаминами С, Е и бета-каротином для улучшения иммунитета, прирост продаж к прошлому году составил (+2%), на втором — жевательные пастилки с облепихой (+48%) к продажам прошлого года, на третьем — комплекс с витамином С и цинком (+61%).

Препараты для профилактики вирусных инфекций за рассматриваемый период активно покупали в ряде городов, таких как Москва (+35%), Сочи (+17%), Ростов-на-Дону (+10%), Краснодар (+8%) и Санкт-Петербург (+4%).

В третьем квартале 2024 года к третьему кварталу 2023 спрос на препараты профилактики ОРВИ вырос на 12%, при этом снова быстрее всего росли антисептики (+84%).

«Холода становятся одним из пиков распространения ОРВИ еще и из-за специфики работы сосудов. Организму надо перестраиваться на новые температуры, сосуды находятся в тонусе, нарастает вирусная нагрузка. Из-за совокупности этих процессов иммунитет может хуже защищать организм от болезней», — комментирует Ольга Чистик, терапевт Скандинавского Центра Здоровья.

Врач подчеркивает важность витаминов группы В в процессе профилактики. Особенно существенны В9 и В12, так как они принимают участие в кроветворении. При их дефиците может наблюдаться снижение иммунитета, неврологическая симптоматика. При серьезной нехватке может развиться анемия.

Также в осенне-зимний период необходимо наблюдать за магнием. Его уровень в крови показывает способность иммунитета бороться с вирусами. Цинк, в свою очередь, важен для формирования и работы иммунных клеток (в частности, лимфоцитов).

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