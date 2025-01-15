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Десятки мужчин арестованы по подозрению в многолетнем изнасиловании девочки-подростка

В Индии 44 мужчин арестовали за изнасилование девочки-подростка
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Global Look Press

В Индии 44 местных жителя арестованы по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки. Следствие предполагает, что подросток подвергалась надругательствам со стороны мужчин на протяжении пяти лет. Об этом сообщает Reuters.

Жертва, как и предполагаемые насильники, проживают в популярном у туристов штате Керала.

По информации агентства, преступников могло быть больше. Сейчас под подозрением находятся 58 человек. Некоторые из них несовершеннолетние. Как рассказали в пресс-службе полиции, личности еще 14 подозреваемых были установлены, и в ближайшее время их также задержат.

Уголовное дело было возбуждено после того, как девушка раскрыла ужасные подробности случившегося волонтеру на мероприятии по гендерной осведомленности.

Ранее в Британии мужчина изнасиловал женщину-водителя, остановившуюся, чтобы ему помочь.

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