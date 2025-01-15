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С дачи депутата ЗакСа Петербурга украли деньги и драгоценности на 10 млн рублей

«78.ru»: в Петербурге неизвестные ограбили дачу депутата ЗакСа на 10 млн рублей
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Shutterstock

Во Всеволожском районе Ленобласти воры вынесли с дачи депутата Законодательного собрания Петербурга Михаила Погорелова деньги и ценные вещи на 10 млн рублей. Об этом сообщает «78.ru».

Заявление об ограблении частного дома в деревне Куялово поступило в правоохранительные органы 13 января. Коттедж принадлежит депутату петербургского ЗаКса Михаил Погорелову. Потерпевший сообщил, что в новогодние каникулы неизвестные проникли в дом, похитили 4,5 млн рублей, золотые украшения и монеты, а также личные вещи, общий ущерб составил 10 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Как сообщил Погорелов «78.ru», в момент кражи он был в отъезде, погром в доме обнаружили близкие, коттедж не был оборудован сигнализацией. По данным Telegram-канала «mash на Мойке», грабители могли пробраться в помещение, отжав окно на первом этаже.

Ранее сейф с деньгами и украшениями на 1,5 млн рублей похитили из коттеджа в Ленобласти.

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