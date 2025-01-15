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Свыше ста человек в ЕС могли заразиться гепатитом из-за голубики

Albert Heijn: 10 человек в Нидерландах заразились гепатитом из-за голубики
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Global Look Press

Не менее десяти человек в Нидерландах заразились гепатитом из-за покупки замороженной голубики в супермаркете. Об этом сообщается на сайте сети супермаркетов Albert Heijn.

«Не исключено, что заражены могут быть уже сотни человек», — предупредили в компании.

Известно о по крайней мере двоих госпитализированных после употребления ягоды и как минимум 10 зараженных. Покупателей призывают вернуть голубику в гипермаркет и обещают компенсировать стоимость покупки. Причина наличия возбудителей гепатита (вероятно, вирусного гепатита А) в продукте не уточняется.

До этого в Невском районе Санкт-Петербурга закрыли корпус детского сада из-за гепатита А. Вирусный гепатит А — заболевание печени, которое передается через зараженную пищу и воду. Болезнь не вызывает постоянного поражения печени, однако протекает тяжело. Тем не менее вакцины от гепатита А обладают почти 100% эффективностью.

Ранее на Украине заявили о нехватке иммунитета к гепатиту А на фоне вспышки болезни.

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