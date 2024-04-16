Россиянам рассказали про народные методы очистки фруктов от паразитов

Гельминты (глисты) и их яйца могут находиться на грязных фруктах и овощах и могут быть опасны для человека. Часто, чтобы от них избавиться, люди промывают фрукты, ягоды и овощи, однако этого недостаточно, рассказала «Газете.Ru» иммунолог-аллерголог клиники «ПревентМед» Анна Русанова.

«Важно понимать, что паразитов много, и они разные, в том числе они отличаются привычными местами обитания. Например, есть такие гельминты, которые в большей степени встречаются в немытых овощах и фруктах. В этом случае речь идет о нематодах. Это класс круглых червей, в которые входят аскариды, острицы и трихинеллы — чуть менее известные и чуть более опасные. Все эти паразиты попадают в организм человека с частичками земли, оставшимися на различных корнеплодах и ягодах, поэтому важно их хорошо очищать», – рассказала специалист.

Однако, чтобы избежать заражения, недостаточно просто промыть фрукты, овощи и ягоды.

«Надо пользоваться специальными средствами для мытья фруктов и овощей — они продаются в любом супермаркете. При этом использовать моющие средства для посуды не стоит. Даже будучи с пометкой «эко» или «детское», они не выполаскиваются до конца и могут также нанести вред здоровью и придать продуктам мыльный вкус», – рассказала Русанова.

Если средства по какой-то причине вам не подходят, то есть рабочие народные методы. Например, апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны и другие цитрусовые можно сначала ошпаривать кипятком, затем их нужно промыть холодной проточной водой. Также, по словам Русановой, можно замочить продукты на час в растворе соды или соли, затем хорошо промыть под проточной водой.

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