Врач рассказал, какой спорт поможет избавиться от грыж позвоночника

Плавание поможет поднять мышечный тонус и избавиться от грыж позвоночника. Об этом Pravda.Ru рассказал мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт Павел Керекеша.

«Самое простое и самое действенное упражнение: надеваем ласты на ноги, хвастаемся впереди за любой поплавок и работаем ногами. Вдох — поднимаем голову, выдох — в воду. Одновременно мы закачиваем все мышцы спины», — отметил врач.

По его словам, вертикальная нагрузка, например, с помощью штанг, не подойдет при грыжах диска. Вместо этого он советует выполнять упражнения, растягивающие позвоночник, и проводить занятия с отягощением лежа. Кроме того, можно заниматься на турнике и кататься на массажном валике, добавил Керекеша.

В Минобрнауки России до этого рассказали «Газете.Ru», что ученые Томского государственного университета и Уральского государственного медицинского университета разработали новый подход для лечения грыж диафрагмы — тонкой перегородки между грудной и брюшной полостями. Для устранения дефектов диафрагмы создан мягкий, биосовместимый имплант из тончайшей никелид-титановой сетки.

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