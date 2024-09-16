Создано необычное средство для облегчения боли после удаления грыжи

Ученые из Уппсальского университета создали гель на основе коровьей слизи для снижения боли и воспаления после хирургического удаления грыжи межпозвоночного диска. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Science.

Грыжа межпозвоночного диска — распространенная проблема, которая представляет собой выпячивание межпозвонкового диска между телами позвонков. Такое изменение формы может вызывать сильную боль и нарушать работу позвоночника, из-за чего многим людям требуется операция по удалению грыжи.

После вмешательства пациенты обычно принимают противовоспалительные препараты или стероиды, чтобы снять боль и отек. Но пока не существует лечения, которое могло бы устранить причину болевых ощущений — атаку иммунной системы на оставшуюся ткань диска.

Для создания средства контроля иммунного ответа организма ученые синтезировали гидрогель на основе коровьего муцина (слизи). Исследователи объяснили, что муцины обладают сильным иммуномодулирующим действием — они ослабляют воспалительную активацию дендритных клеток, что приводит к повышенной секреции противовоспалительных молекул под названием IL-10.

Ученые проектировали разработку на мышах с грыжей межпозвоночного диска. Гель нанесли на участки, поврежденные в ходе удаления грыжи. Было обнаружено, что муциновый гель создавал вокруг дисков специфический защитный барьер, предотвращающий атаку иммунной системы на их студенистое (пульпозное) ядро. Он также подавлял нежелательную активацию иммунных клеток, что позволило ослабить боль и воспаление после операции.

Исследователи отметили, что традиционные физические барьерные средства, такие как альгинатные гели, не смогли обеспечить такой уровень защиты. Ученые надеются, что их разработка получит распространение в клинической практике и поможет снизить риск долгосрочных осложнений после операции на межпозвоночном диске.

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