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Врач дала советы, которые помогут остановить облысение

Врач Скорогудаева: правильное питание остановит облысение
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Freepik.com

Регулярный контроль за состоянием здоровья поможет остановить облысение. Об этом рассказала врач-дерматолог, эндокринолог и специалист по генетике Ирина Скорогудаева, передает Pravda.Ru.

По ее словам, обследования помогут выявить анемию или нарушение кровообращения, которые могут быть причиной выпадения волос. Кроме того, эксперт советует наладить питание и включать в рацион продукты, богатые витаминами и микроэлементами. Для борьбы с облысением также стоит делать массаж и применять наружные средства, например настойку стручкового перца, которая улучшит кровообращение волосистой части головы.

«Не нервничайте. Стресс очень влияет на здоровье волос, поэтому важно находить способы для его снижения и поддержания позитивного настроя», — добавили в сообщении.

Трихолог бренда по восстановлению волос Mr. Volos Анна Аверкина до этого говорила, что ученые научились лечить облысение с помощью лазерной терапии низкой интенсивности (LLLT), которая может увеличить плотность и толщину волос на 30% после шести месяцев использования.

Ранее была названа опасная для здоровья волос диета.

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