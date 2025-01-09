Назван овощ, помогающий бороться с диабетом

Ученые из Университета Южной Дании (SDU) установили, что обычная морковь способна улучшать регуляцию уровня сахара в крови и положительно влиять на состав кишечных бактерий, помогая бороться с сахарным диабетом. Научная работа опубликована в журнале Clinical and Translational Science (СТS).

Диабет второго типа остается глобальной проблемой: им страдает более полумиллиарда человек во всем мире. В Дании число пациентов с этим заболеванием выросло в четыре раза с 1996 года, достигнув 350 тысяч случаев к 2022 году.

Традиционное лечение диабета включает изменение рациона и прием лекарств, однако многие пациенты сталкиваются с побочными эффектами. В ходе нового исследования ученые поставили задачу выяснить, можно ли использовать морковь как естественное дополнительное терапевтическое средство, не вызывающее нежелательных реакций.

В ходе эксперимента ученые изучали влияние моркови на здоровье мышей с диабетом. Животные были разделены на две группы: одна получала диету с добавлением 10% лиофилизированного морковного порошка, другая — стандартную высокожировую диету. Через 16 недель у мышей, питавшихся морковью, произошло улучшение регуляции сахара в крови и оздоровление состава кишечных бактерий.

Исследователи уточнили, что морковь способствует увеличению числа бактерий, производящих короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA), которые поддерживают здоровье кишечника и улучшают энергетический обмен. Биоактивные соединения, содержащиеся в моркови, помогают клеткам эффективнее усваивать сахар, что способствует стабилизации уровня глюкозы в крови.

По словам координатора исследования, Мортена Кобека Ларсена из Университета Южной Дании, похожими свойствами могут обладать и другие овощи семейства морковных, такие как пастернак, сельдерей и петрушка. Однако ученые подчеркивают, что их выводы основаны на исследованиях на животных, и дальнейшие клинические испытания на людях необходимы для подтверждения результатов.

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