В МВД подтвердили задержание водителя, который протаранил двери храма

В центре Владивостока задержали водителя на угнанном внедорожнике, который пытался заехать в храм, протаранив входные двери. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Мужчина при попытке уехать протаранил маршрутный автобус и автомобиль ГИБДД, когда отъезжал от здания храма. На опубликованном в соцсетях видео видно, как Land Rover отъезжает от здания, врезается в служебную машину и уезжает.

Нарушителю удалось скрыться, но далеко он не уехал. Патрульные оперативно нашли его машину около здания почты.

«Выяснилось, что автомобиль он угнал. По словам полицейских, у задержанного что-то с психикой. В неадекватном состоянии находится человек», — говорится в сообщении Telegram-канала «Владивосток, Приморье, Россия».

Telegram-канал Baza утверждает, что 37-летний нарушитель ранее работал следователем. Уточняется, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

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