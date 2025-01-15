На видео попал мощный пожар на авторынке в Приморье

В Приморье на видео попал пожар на авторынке

В Приморском крае в городе Находке на авторынке загорелось кафе. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash

«В огне «Караван». Дым охватил не только Северный проспект, но и ближайшие улицы — местные даже спутали его с туманом. Здание уже тушат», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, что вокруг здания, которое уже полностью охвачено огнем, бегают спасатели. По словам автора видео, огонь только начинают тушить.

По предварительной информации, пожар начался на автосервисе. Площадь возгорания уже превысила 300 квадратных метров.

До этого сообщалось, что в Подмосковье задержали мигранта, который попытался скрыться от полиции на тракторе.

Уточняется, что нарушителем оказался гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который пребывал в России нелегально. Во время допроса мужчина сообщил, что транспорт принадлежит его знакомому, который попросил поработать за него несколько часов. Мужчина также признал, что впервые управлял трактором.

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