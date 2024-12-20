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Ветеринар рассказала, как продлить жизнь пожилых собак

Ветеринар Польшкова: вакцинация продлит жизнь пожилых собак
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Sorapop Udomsri/Shutterstock/FOTODOM

Собак пожилого возраста важно своевременно отводить к ветеринару, если в их поведении произошли изменения. Об этом рассказала ветеринарный врач общей практики ветклиники «МИВ» Екатерина Польшкова, передает Pravda.Ru.

По ее словам, это позволит максимально продлить их жизнь. Она отметила, что в ходе обследований ветврач сможет выявить скрытые патологии, наладить питание питомца. Помимо этого, Польшкова советует не забывать про вакцинацию и сократить общение между пожилой собакой и молодыми животными, потому что они могут стать причиной травм.

«Если забыть о вакцинациях и плановых обработках, можно потерять животное. Потому что защитных сил становится меньше с каждым годом. И банальный укус клеща, который может привести к инфицированию и заболеванию, у молодого животного прошел бы лучший путь выздоровления. У пожилого уже резервы могут быть исчерпаны», — подчеркнула ветеринар.

Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц до этого говорил, что к новогодним елкам и украшениям – гирляндам, мишуре – наибольший интерес проявляют кошки, о безопасности которых важно вовремя задуматься – к примеру, они могут наесться мелких деталей. Собак елки привлекают меньше, однако они тоже могут травмироваться, если уронят дерево и разобьют игрушки или прокусят лампочки гирлянды.

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