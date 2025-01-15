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Пенсионерам одного из российских регионов предлагают купить эликсир бессмертия

Объявления с предложением купить эликсир бессмертия появились в Новосибирске
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Shutterstock

В Новосибирске неизвестные предлагают пенсионерам приобрести эликсир бессмертия. Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на соответствующее объявление.

По его данным, сообщения о продаже эликсира долголетия стали появляться в почтовых ящиках местных жителей. Одно из таких нашла внучка новосибирской пенсионерки в Дзержинском районе. В тексте рекламы содержится следующее: «Элексир долголетия (почти бессмертия). Купи вечную жизнь. Возможна рассрочка».

«Ниже в объявлении указан адрес паблика ВКонтакте. Елена Власова зашла на него, там было несколько постов о продаже эликсира и отзывы клиентов. Однако на момент публикации паблик уже оказался заблокирован», — добавили в сообщении.

Директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ), профессор, член-корреспондент РАО, доктор биологических наук Татьяна Черниговская до этого говорила, что достижение биологического бессмертия невозможно, «да и не нужно». По мнению ученой, бессмертие человеку не требуется. Если человек жил бы вечно, то ему в какой-то момент все надоело бы.

Ранее сообщалось, что американские ученые добились бессмертия для мухи.

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