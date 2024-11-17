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Американские ученые добились бессмертия для мухи

Ученые из Принстонского университета создали бессмертную муху, оцифровав мозг

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Siegfried Grassegger/Global Look Press

Ученые из американского Принстонского университета создали первую в мире бессмертную муху, оцифровав мозг насекомого. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Добиться этого результата ученые пытались еще с 2016 года — тогда стартовал проект, который завершился расшифровкой коннектома взрослой мухи-дрозофилы (Drosophila melanogaster). В мозге этого насекомого 139 500 нейронов и 54,5 миллиона синапсов.

Результат ученых состоит в том, что этот оцифрованный мозг теперь возможно не только изучать, как модель нейронных связей, но и воспроизвести — таким образом, дав конкретному организму определенное «бессмертие».

До этого российские ученые заявили, что перенос сознания в цифровую среду создаст этические и социальные проблемы.

Ранее ученые предупредили о риске психического расстройства из-за общения с цифровыми копиями покойных родных и близких.

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