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Полиция провела задержания в ходе акции протеста в столице Грузии

Полицейские задержали девять человек во время акции протеста в Тбилиси
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Daro Sulakauri/Reuters

Грузинские полицейские задержали девять человек во время проведения акции протеста в Тбилиси. Об этом сообщает грузинский телеканал «Пирвели архи».

Протестующие были задержаны за неповиновение и хулиганство в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Инцидент произошел возле ресторана «Бабило», в котором грузинские судьи проводили корпоративное мероприятие. Митингующие освистали судей и забросали их яйцами. Полиция вынуждена была провести задержания наиболее активных участников протестной акции.

6 января сообщалось, что протестующие перекрыли проспект Руставели в центре Тбилиси.

Протесты в Грузии начались после того, как 28 ноября премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке переговоров о вступлении государства в Европейский союз. Власти «заморозили» соответствующий процесс до 2028 года.

Ранее власти Грузии заявили о депортации 25 участников протестов.

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