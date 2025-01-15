Аварийные отключения электроснабжения применены в нескольких областях Украины

Аварийные отключения электроснабжения применены в пяти областях Украины. Об этом сообщает национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в Telegram-канале.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в связи с массированной ракетной атакой. Отключения электроэнергии коснулись Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областей Украины.

Аварийные отключения также введены и на подконтрольной Вооруженным силам Украины части Запорожской области.

Незадолго до этого министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что на всей территории республики введены превентивные отключения электроснабжения.

Утром 15 января воздушная тревога была объявлена в 10 областях Украины, в том числе в Киевской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее подполье сообщило об ударе по Харькову.