Подполье сообщило об ударе по Харькову

Подпольщик Лебедев: удар нанесен по ВСУ на пожарном полигоне в Харькове

Удар нанесен по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории пожарного полигона в Залютино в Харькове. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, невредимыми остались гараж, полный машин, склад с предметами, которые разгружали погрузчики. Лебедев отметил, что это «что-то» в больших зеленых ящиках, примерно 1,5 метра длиной.

Незадолго до этого агентство «РБК-Украина» сообщило, что в Харькове произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине оценили эффективность фортификаций для защиты энергообъектов от ударов РФ.