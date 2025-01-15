Инфекционист назвал пять опасных ошибок при лечении гриппа

Неправильная терапия может привести к серьезным осложнениям, и нередко люди совершают пять распространенных ошибок при лечении гриппа. Об этом предупредил врач-инфекционист и педиатр Евгений Тимаков в беседе с kp.ru.

По его словам, заболевшие часто занимаются самолечением и принимают неработающие противовирусные препараты или пытаются сбить температуру аспирином. Тимаков объяснил, что в первые 48 часов после появления симптомов пациентам назначают противовирусный препарат на основе осельтамивира. Но медикамент работает только при диагностированном гриппе — то есть диагноз должен поставить непосредственно врач. А аспирин может вызвать кровотечение у взрослых и состояние комы у детей.

Также ошибкой является то, что заболевшие относятся к гриппу, как к обычной простуде, и правильно лечение поступает несвоевременно. Эксперт призвал обращаться за медицинской помощью больным из группы риска – детям, беременным женщинам, пациентам с серьезными хроническими заболеваниями и гражданам старше 60 лет.

«Важно понимать: грипп – не рядовая простуда. Эта инфекция, которая может поражать и сердце, и почки, и сердечно-сосудистую, и нервную систему. Практически все органы и ткани в нашем организме», — отметил врач.

Тимаков призвал пациентов серьезно отнестись к проблеме со здоровьем и не переносить болезнь на ногах. Опасны как физические, так и эмоциональные нагрузки, которые ведут к проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Еще одно распространенное заблуждение, которому придерживаются многие люди — что сразу после выздоровления можно работать в полную силу. Он посоветовал дать себе время на полное восстановление. Восстановиться после недуга помогут прогулки на свежем воздухе.

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