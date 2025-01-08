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Россияне, которые не убирают елку до весны, могут страдать депрессивным расстройством

Психолог Самбурский: держать елку до весны — признак депрессивного расстройства
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Убирать елку с эмоциональной точки зрения — это значит закрывать период праздников и переходить к обычной жизни. С точки зрения ментального здоровья, убирать елку нужно тогда, когда вы готовы к этому психологически, а не когда вам говорят традиции, приметы и советы, рассказал «Газете.Ru» психолог Станислав Самбурский.

«Если убирать елку слишком рано, можно погрузиться в грусть от быстро прошедших праздников, которые так долго ждали. Если же убрать елку и новогодние украшения слишком поздно, можно ожидать отсутствие интереса к празднику на следующий год. Поэтому важно найти баланс между сохранением праздничного настроения и адаптацией к реальности», — объяснил он.

По словам психолога, о людях, которые держат елку до апреля, можно сказать, что у них могут быть признаки «постпраздничного депрессивного расстройства» или «праздничной зависимости».

«Это состояние, когда человек не может принять конец праздника и продолжает жить в иллюзии. Такие люди не хотят возвращаться на надоевшую работу, хотят хотя бы в мыслях остаться в празднике, избегая безысходности не интересных обязанностей. Елка помогает им избегать реальности и помогает удержать праздник в доме и на душе», — отметил он.

Постпраздничное депрессивное расстройство или праздничная зависимость часто являются следствием неудовлетворенности собой и своей жизнью. Скучная, надоевшая работа, нерешенные проблемы, личные конфликты, неосуществленные мечты — все это стимулирует избегать реальности, и новогодняя елка помогает в этом.

«Однако елка не спасает от проблем, к которым может привести постпраздничное депрессивное расстройство или праздничная зависимость. Если не решать проблемы, они усугубляются и приводят к еще большему снижению работоспособности и мотивации, а конфликты, непонимание и одиночество усиливаются. Следует лечить и проводить профилактику. Прежде всего, изменить свое отношение к празднику, елке, себе, жизни, реальности, другим людям, ситуациям, проблемам. Важно найти способы расслабляться, отдыхать, чтобы сохранять баланс настроения и самочувствия», — резюмировал эксперт.

Ранее врач дала важные советы, как вернуться к работе после новогодних праздников.

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