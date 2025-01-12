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Россиян предупредили о штрафах за неправильную утилизацию елки

Юрист Виноградов: за неправильную утилизацию елки россиянам может грозить штраф
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Россияне могут столкнуться со штрафами, если решат неправильно утилизировать елку. Об этом RT рассказал профессор, доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Юрист отметил, что искусственную елку можно выбросить в обычный мусорный контейнер. Однако натуральное дерево так утилизировать уже не получится, подчеркнул декан.

«По ГОСТ Р 56195-2014 в стандартные уличные контейнеры можно выбрасывать только некрупногабаритные отходы, размеры которых не превышают 0,5 м в глубину, длину и ширину. Иначе придется заплатить штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения в течение года — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей», — сказал эксперт.

Виноградов добавил, что для утилизации натуральной елки ее надо сначала распилить, после чего аккуратно упаковать. Далее дерево можно отнести в обычный мусорный бак. Также старую елку можно сдать в специализированный пункт переработки, напомнил юрист.

В конце декабря юрист Анастасия Билялова рассказала, что водителям, которые неправильно перевозят новогоднюю ель в автомобиле, может грозить штраф. Она отметила, что дерево не должно ограничивать обзор, затруднять управление и нарушать устойчивость транспортного средства.

Ранее немецкий суд оштрафовал садовника, установившего рождественскую елку у детского сада.

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