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Жителей Камчатки могут наградить за спасение косаток

МЧС номинировало 70 жителей Камчатки за спасение косаток
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Телеграм-канал «SHOT»

МЧС номинировало 70 жителей Камчатки на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь» за спасение косаток в октябре 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС.

Двое взрослых животных и два детеныша застряли на мелководье в лимане неподалеку от села Устьевое без возможности выбраться самостоятельно. Спасением животных на протяжении трех дней занимались около 70 человек — спасатели, сотрудники МЧС, местные жители и представители администрации. Их вручную выталкивали на глубину во время прилива — сами животные из-за слабости двигаться почти не могли.

В жюри премии «Мой ласковый и нужный зверь» состоят журналисты и общественные деятели из России, Сербии, Кубы, Белоруссии, Киргизии и Турции. Торжественная церемония награждения состоится весной 2025 года в Зеленоградске.

До этого волонтеры спасли косатку, выброшенную на берег на Камчатке. Спасатели обмотали ее тканью и погрузили в автомобиль, а затем отпустили на большую воду.

Ранее косатки потопили британскую парусную яхту в Гибралтарском проливе.

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