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Косатки потопили британскую парусную яхту в Гибралтарском проливе

В Испании спасли трех человек с потопленной косатками британской парусной яхты

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Joe Gaydos/UC Davis

Косатки потопили британскую парусную яхту Bonhomme William в Гибралтарском проливе. Трех членов экипажа спасли сотрудники морской службы Испании, сообщила служба спасения страны в социальной сети X.

В сообщении отмечается, что Bonhomme William столкнулся с косатками и запросил буксировку. Вскоре экипаж снова связался по радио со спасателями и заявил о том, что яхта уходит под воду. Морская служба Испании оперативно отправила к месту происшествия судно Enif, которое спасло трех человек, которые находились на борту тонущего парусника.

По мнению экспертов, яхту могла протаранить субпопуляция косаток из 15 особей под названием «Глэдис», которая обитает в районе Гибралтарского пролива и уже успела проявить себя в ходе подобного инцидента, который случился в мае 2020 года.

Специалисты пока не могут объяснить, почему косатки ведут себя так. Либо они проявляют любопытство, характерное для всех млекопитающих, либо намеренно нападают на «конкурентов» в борьбе за синего тунца, который является их любимым лакомством, считают исследователи.

До этого косатки протаранили 12-метровое парусное судно у берегов французского региона Бретань в 1,3 тыс. километров к северу от Гибралтарского пролива.

Ранее исследователи выяснили причину, по которой косатки топят суда с людьми в Средиземном море.

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