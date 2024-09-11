Две трети россиян хотят знать, из чего производят фастфуд

Фастфуд становится все популярнее: только за первый квартал 2024 года оборот таких точек в России вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Вместе с тем растет и требовательность россиян к качеству быстрого питания: для 65% важно знать, как и из чего именно готовится фастфуд. Это показал опрос компании «Гродан», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Только треть россиян (33%) принципиально не едят фастфуд, остальные хотя бы иногда позволяют себе побаловаться бургерами и хот-догами. Так, 15% посещают точки быстрого питания несколько раз в неделю, 35% — как минимум пару раз в месяц, 17% — не реже, чем каждые полгода.

Важно, что употребление фастфуда в пищу приобретает все более осознанный характер: для 65% россиян не все равно, из чего и как приготовлены блюда для быстрых перекусов. Из них 43% признают, что им важно это понимать, чтобы быть уверенными в качестве и безопасности пищи, а 22% отмечают, что даже употребляя фастфуд, они стараются делать выбор в пользу более здоровой еды. Однако еще для 19% значение имеет только вкус, а не состав блюд, а 16% попросту доверяют ресторанам и кафе быстрого питания.

Россияне ключевой причиной привлекательности фастфуда считают доступность такой еды по цене (50%). Также для многих преимуществами являются высокая скорость обслуживания (36%), привлекательный внешний вид (25%) и широкий выбор блюд (20%). Реже всего в плюсах быстрого питания респонденты назвали качество блюд (13%) и наличие свежих овощей (7%).

«Благодаря современным технологиям свежие овощи могут поступать в заведения общественного питания круглогодично. Например, те же томаты и зелень для бургеров и роллов выращиваются в теплицах на специальных субстратах из каменной ваты. Однако потребители зачастую не знают об этом: по данным нашего опроса, только 18% в курсе этой практики, остальные либо ничего о ней не слышали, либо знают лишь приблизительно», — рассказал Владимир Одинцов, менеджер по работе с ключевыми клиентами компании «Гродан».

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