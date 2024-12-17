Стало известно, какие пищевые привычки повышают риск деменции на 84%

Ученые из Института исследования болезни Альцгеймера имени Гленна Биггса установили, что злоупотребление воспалительными пищевыми компонентами, такими как насыщенные жиры и обработанные углеводы, связано с повышенной частотой развития деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (A&D).

Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году число случаев деменции может достичь 152 миллионов, что создаст значительную нагрузку на системы здравоохранения и людей, осуществляющих уход за больными. Несмотря на успехи в медикаментозном лечении, профилактические меры, направленные на предотвращение заболевания, остаются неэффективными.

Одним из методов, снижающих риск развития деменции, является правильное питание. Исследования показали, что противовоспалительные диеты, такие как средиземноморская, могут замедлить снижение когнитивных функций. В последние годы ученые также начали использовать индекс воспалительного потенциала рациона (DII), который оценивает влияние диеты на воспалительные процессы в организме.

DII позволяет количественно оценить влияние 36 компонентов пищи на уровень воспаления, разделяя их на противовоспалительные (клетчатка, витамины A, C, D, омега-3 жирные кислоты) и провоспалительные (например, насыщенные жиры и рафинированные углеводы). Более высокие показатели DII свидетельствуют о большем воспалительном потенциале рациона.

В новом исследовании, проведенном с участием 1487 человек старше 60 лет, ученые проанализировали связь между DII, развитием деменции и болезнью Альцгеймера. За 13 лет наблюдений у 246 участников диагностировали такие заболевания.

Результаты показали, что воспалительная диета действительно разрушает когнитивное здоровье. Каждое увеличение показателя DII повышало риск деменции любого типа на 21%, а болезни Альцгеймера — на 20%. У людей, потреблявших больше всего сахара, масла, жирного мяса, сладкого и фастфуда, вероятность развития деменции была повышена на 84%.

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