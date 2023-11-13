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На Украине заявили о нехватке иммунитета к гепатиту А на фоне вспышки болезни

Минздрав Украины: у большинства граждан страны нет иммунитета к гепатиту А

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

На Украине сообщили об отсутствии у большинства граждан иммунитета к вирусу гепатита А. Об этом в разговоре с «РБК-Украина» заявил замглавы украинского минздрава, главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

«Вирус довольно быстро распространяется, потому что количество людей, имеющих иммунитет, достаточно невелико… У нас большая часть украинцев, не болевшая болезнью Боткина, или вирусным гепатитом А, не имеет иммунитета», — пояснил чиновник.

Специалист объяснил, что для приобретения иммунитета нужно либо сделать прививку, либо переболеть. При этом с первым имеется проблема, потому что вакцинация против гепатита А не входит в украинский календарь профилактических прививок.

Вспышку гепатита А зарегистрировали в Винницкой области Украины 24 октября. В этот день госпитализировали 60 человек, включая 14 детей, после чего в регионе объявили режим чрезвычайной ситуации и перевели школы на удаленный формат работы. Параллельно сообщалось о случаях заболевания гепатитом А в Днепропетровской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Ранее стало известно, что украинские военные могут быть переносчиками новой инфекции, которая устойчива к большинству известных антибиотиков.

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