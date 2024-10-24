В Петербурге приостановил работу корпус детского сада из-за случаев заражения гепатитом

В Невском районе Санкт-Петербурга, на Народной улице, корпус детского сада № 113 временно приостановил свою работу из-за случаев заболевания гепатитом А. Об этом сообщила «Фонтанка».

Информацию подтвердили газете в пресс-службе администрации Невского района. Там отметили, что работа в корпусе приостановлена до особого распоряжения.

Сейчас в детском саду проходит эпидемиологическое расследование, родителей воспитанников детского сада уведомили о возможности оформления больничного листа.

До этого в московском районе Люблино до 22 декабря ввели карантин из-за выявленных случаев бешенства. Согласно документу на сайте мэра Москвы Сергея Собянина, заболевание выявили 21 и 22 октября в жилом доме на Краснодарской улице. Карантин будет действовать в районе улиц Марьинский Парк, Верхние Поля, Белореченская, Тихорецкий бульвар, Краснодарская и Аллея Кремлевских Курсантов.

Ранее в ХМАО вахтовик попал в больницу после нападения бешеного волка.