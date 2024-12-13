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Британка увеличила грудь и пожаловалась, что имплантаты отравляют ее изнутри

Mirror: британка столкнулась с болезнью грудных имплантатов после пластической операции

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Shutterstock

Британка рассказала, что увеличила грудь и столкнулась с неожиданной проблемой, пишет Mirror. Оказалось, имплантаты начали отравлять ее организм.

Даниэль Уоттс рассказала, что потратила на пластическую операцию £5000. Она решила сделать ее после многолетней неуверенности в форме своей груди и значительной потери веса, надеясь улучшить свою самооценку.

Однако вскоре после процедуры она начала испытывать ряд серьезных осложнений — от постоянных головных болей до необъяснимой сыпи и хронических инфекций носовых пазух. Даниэль посетила врача более 20 раз, прежде чем узнала о болезни грудных имплантатов, достаточно распространенной среди женщин, имеющих имплантаты.

Даниэль рассказала, что ее иммунная система была подавлена, поэтому британка решила удалить имплантаты, потратив на это еще £9000. Теперь Уотс делится своим опытом, призывая людей тщательно подумать перед тем, как делать пластическую операцию, а также акцентируя внимание на том, что красота не должна ставиться выше здоровья.

Ранее сообщалось, что из-за секретной ринопластики президент Перу может лишиться должности.

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