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Женщина проползла мимо службы безопасности аэропорта и села в самолет без билета и паспорта

Сербка без билета и паспорта пыталась сесть в самолет до Мальты и была задержана

Женщина проползла мимо службы безопасности в аэропорту Белграда и попыталась улететь на Мальту. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел 8 января в аэропорту Никола Тесла в Белграде. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как женщина опускается на живот и по-пластунски проползает под ограждениями. Ей удалось преодолеть стеклянные двери автоматизированного паспортного контроля и пробраться под многочисленными барьерами безопасности. Таким образом она добралась до выхода на посадку на рейс Wizz Air на Мальту.

Только когда она вошла в самолет и не смогла предъявить бортпроводникам посадочный талон, ее поймали. Полиция сообщила, что гражданка Сербии, прибывшая на родину рейсом из Франции, откуда ее депортировали по неизвестным на данный момент причинам. Ее уже задержали и обвинили в незаконном проникновении.

Расследованием по факту произошедшего сейчас занимается Управление гражданской авиации.

«Аэропорт Белграда сотрудничает с соответствующими органами по этому делу, и пока расследование продолжается, мы не можем предоставить никаких подробностей», — заявил представитель аэропорта.

Ранее безбилетнице удалось долететь из Нью-Йорка в Париж, прячась в туалетах самолета.

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